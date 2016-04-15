12:02

Избранный президент США Дональд Трамп выразил сомнение в причастности властей России к кибератакам на сервера Демократической партии. Об этом сообщает Reuters.

«Это мог быть кто-нибудь еще [помимо контролируемых Москвой хакеров]. Я также знаю вещи, которые другие люди не знают, и поэтому мы не можем быть уверены», – заявил Трамп.

29 декабря США ввели новые санкции против России из-за предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента: действующая администрация Белого дома считает, что хакеры, атаковавшие США, контролировались властями РФ. Под санкции попали ФСБ, ГРУ, его глава – Игорь Коробов и три компании. Действующий глава США Барак Обама также распорядился выдворить из страны 35 российских дипломатов.

Россия не стала предпринимать ответных шагов. Введение санкций президент Владимир Путин расценил как провокацию и попытку подорвать российско-американские отношения уходящей администрацией Барака Обамы.

Решение Путина сам Трамп ранее называл «отличным ходом».