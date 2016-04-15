13:39

Северная Корея находится на завершающем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом, сообщает BBC News, заявил глава КНДР Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации.

«Исследования и разработка новейшего оружия активно продвигается и подготовка к тестовому запуску межконтинентальной баллистической ракеты находится на завершающем этапе», – заявил северокорейский лидер.

Ким Чен Ын отметил, что КНДР является «военной державой, на которую не посмеет напасть даже более сильный враг».

В 2016 году власти КНДР отчитались о завершении разработки ядерного оружия. В сентябре страна провела пятые в своей истории ядерные испытания; тогда мощность взорванной бомбы по иностранным оценкам составила 10 килотонн.

Из-за своих ракетных испытаний Северная Корея находится под санкциями ООН.