16:29

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на чемпиона мира по самбо Расула Мирзаева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По факту нападения на Мирзаева возбуждено уголовное дело по статье 112 УКРФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц с применением оружия) и части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища)», – сказал собеседник агентства.

Нападение на Мирзаева было совершено в ночь на 31 декабря. В его дом в Москве проникли трое неизвестных; они избили бойца и скрылись. Мирзаев был госпитализирован.

Расул Мирзаев в 2011 году у одного из ночных клубов в Москве ударил студента Ивана Агафонова, после чего тот ударился голосой об асфальт и умер через несколько дней. Дело широко освещалось в СМИ, по итогам судебного процесса Мирзаев получил два года ограничения свободы по статье о причинении смерти по неосторожности.

За свою карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев провел 18 боев, в которых одержал 17 побед.