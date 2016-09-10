18:33

Самолет с российскими дипломатами, высланными из США, вылетел из Вашингтона в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самолет взлетел, все улетели», – заявили в пресс-службе посольства России.

За дипломатами и их семьями из Москвы был прислан специальный самолет. Ранее источники «Интерфакса» сообщали, что дипломаты могут не успеть покинуть США в течение 72 часов из-за того, что все билеты на регулярные рейсы раскуплены.

Госдепартамент США объявил 35 российских дипломатов персонами нон грата 29 декабря. В ведомстве заявили, что они их действия расходились с их дипломатическим или консульским статусом.

Власти США также заявили, что высылка дипломатов является ответом на вмешательство, которое по данным американской разведки, Москва осуществляла в выборы президента Соединенных Штатов. Помимо этого, Вашингтон объявил о закрытии двух загородных резиденций российских дипмиссий.

МИД РФ в качестве ответной меры предлагал выслать из России нескольких американских дипломатов, однако президент РФ Владимир Путин отказался от этого шага. Президент подчеркнул, что хотя Москва имеет право на ответные действия, власти РФ «не будут опускаться до уровня кухонной безответственной дипломатии».