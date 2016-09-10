21:29

Избранный президент США Дональд Трамп отменит «многие указы Обамы» сразу же после вступления в должность. Об этом ABC News заявил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Спайсер уточнил, что эти действия администрации Обамы в последние 8 лет «затрудняли экономическое развитие и рост числа рабочих мест».

Будущий пресс-секретарь также выразил сомнение в правильности новых антироссийских санкций Вашингтона.

«Я думаю, что один из вопросов заключается в том, почему все это приняло такие масштабы. Я имею в виду 35 высланных человек, два закрывающихся объекта. Пропорциональный ли это ответ на совершенные действия?» – сказал он.

Ранее об отмене 70% указов Обамы говорил соратник Трампа Ньют Гингрич.

29 декабря Барак Обама подписал указ о расширении антироссийских санкций и выдворил из страны 35 российских дипломатов. Ограничения коснулись шести человек и пяти российских организаций, в том числе и ФСБ.

16 декабря Обама пообещал ответить России на вмешательство в ход президентских выборов в США, его поддержали американские спецслужбы.