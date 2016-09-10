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Член палаты представителей конгресса от Демократической партии Адам Шифф заявил ABC News, что в конгрессе планируют усиление антироссийских санкций.

«И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что предпринятые меры достаточны для сдерживания», – сказал он.

Шифф также уточнил, что если избранный президент США Дональд Трамп отменит введённые Обамой антироссийские санкции, он должен будет ожидать «решительного ответа».

По мнению конгрессмена, «Россия не просто украла данные, она использовала их, чтобы повлиять на результаты выборов, и ни у кого в конгрессе нет сомнений, что кибератаки устраивали русские».

Ранее в штате Трампа рассказали о его планах отменить большинство указов Обамы, а сам избранный президент усомнился в причастности России к хакерским атакам на США.

29 декабря США ввели новые антироссийские санкции и выдворили из страны 35 российских дипломатов.

В Кремле не стали предпринимать ответных шагов.

16 декабря Обама пообещал ответить России на вмешательство в ход президентских выборов в США, его поддержали американские спецслужбы.