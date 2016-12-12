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Израильская полиция подозревает премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и его семью в получении подарков и «других выгод» от бизнесменов на суммы в несколько сотен тысяч шекелей. Об этом пишет Haaretz.

По информации издания, полиция уже допросила всех свидетелей. В частности, давний друг политика, предприниматель Рон Лаудер подтвердил, что делал Нетаньяху различные подарки, а также оплатил поездку сына премьер-министра за рубеж. В полиции полагают, что стоимость подарков на самом деле выше, чем рассказал Лаудер.

В органах также рассчитывают, что допрос поможет раскрыть детали еще одного дела, «которое вызывает куда более серьезные подозрения». Его обстоятельства не сообщаются.

1 января стороны договорились о встрече на текущей неделе, конкретнее – в ближайшие три дня [2–4 января].

Нетаньяху все подозрения отвергает.

Биньямин Нетаньяху стал премьер-министром Израиля в 2009 году. До этого он занимал этот пост с 1996 по 1999 год.