12:50

Курс криптовалюты биткоин в начале января превысил отметку $1000. Об этом сообщает CoinDesk.

По данным на 12:48 мск курс биткоина составляет $1016, что на 1,88% выше, чем днем ранее. 1 января его курс поднялся до отметки $1003.

Последний раз курс биткоина поднимался до отметки $1000 в ноябре 2013 года. Исторического максимума стоимость биткоина достигла 29 ноября 2013 года, когда его курс поднялся до $1242.

Биткоин является первой и самой известной в мире криптовалютой. Первая сделка с его использованием состоялась в 2009 году.

В России первая сделка с использованием технологии блокчейн (blockchain), с помощью которой работает биткоин, была совершена в конце декабря 2016 года. Ее заключили S7 Airlines и Альфа-банк.