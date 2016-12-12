09:26

В 2016 году в России было добыто 547,499 млн тонн нефти и газового конденсата, что является рекордным показателем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные центрального диспетчерского управления ТЭК.

Таким образом уровень добычи нефти в России вырос на 2,5% по сравнению с показателем 2015 года. Среднесуточная добыча нефти в 2016 году составила более 10,9 млн тонн.

В ЦДУ ТЭК указывают, что рост уровня нефтедобычи может быть связан в том числе с тем, что в 2016 году было на один день больше, чем в 2015-м.

Уровень добычи газа в России в 2016 году составил 640 млрд кубометров, что на 0,7% больше показателя 2015 года.

По итогам 2015 года в России было добыто более 534 млн тонн нефти и газового конденсата, что на тот момент также являлось рекордом. Уровень добычи природного газа в 2015 году составил 635 млрд кубометров.

В конце ноября 2016 года страны ОПЕК впервые с 2008 года договорились снизить объем добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки до 32,5 млн тонн. Страны, не входящие в ОПЕК, 10 декабря договорились сократить уровень добычи нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. К выполнению соглашения они должны приступить в январе 2017 года.

Россия ранее поддержала решение ОПЕК, согласившись уменьшить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки.