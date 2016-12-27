10:35

Турецкая полиция подозревает в причастности к теракту в стамбульском ночном клубе гражданина Киргизии или Узбекистана. Об этом сообщает Sabah.

Подозреваемый связан с террористической группировкой «Исламское государство», считают в полиции.

Теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина сначала застрелил полицейского и прохожего перед входом в клуб, а затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе одна россиянка, более 60 человек получили ранения.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Его поиски ведут турецкие спецслужбы и полиция.

Ответственность за нападение пока что не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Мониторинговая группа SITE Intel при этом отмечает, что «Исламское государство» ранее запустило массовую кампанию с призывами к атакам против Турции.