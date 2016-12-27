11:16

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление боевиков.

В заявлении отмечается, что нападавший совершил атаку в одном из самых известных ночных клубов, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».

Теракт в стамбульском клубе Reina произошел в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в заведение и открыл стрельбу. На момент нападения в клубе находились 500–600 человек. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе одна россиянка, более 60 человек пострадали.

Террорист удалось скрыться с места преступления, его поисками занимаются турецкие спецслужбы и полиция.

2 января турецкая полиция сообщила, что к теракту может быть причастен гражданин Узбекистана или Киргизии, который, по мнению правоохранителей, связан с ИГИЛ. Имя подозреваемого не уточняется.

Мониторинговая группа SITE Intel, которая отслеживает активность исламистов в интернете, сообщала, что боевики ИГИЛ ранее запустили массовую кампанию с призывами к атакам против Турции.