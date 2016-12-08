15:22

Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту в стамбульском ночном клубе. Об этом сообщает Daily Sabah.

Информации об их личностях и гражданстве пока нет.

Ранее в полиции сообщали, что к теракту может быть причастен гражданин Узбекистана или Киргизии, который, по данным правоохранителей, связан с террористической группировкой «Исламское государство».

Теракт в клубе Reina в Стамбуле произошел в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в клуб и открыл беспорядочную стрельбу по посетителям. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе одна россиянка, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». В своем заявлении боевики указали, что атака была совершена на клуб, в котором «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».