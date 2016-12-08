17:03

Одной из погибших в теракте в ночном клубе в Стамбуле стала россиянка Нурана Гасанова 1988 года рождения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Генконсульство России в Турции.

«Родственники Гасановой прибыли в Стамбул для прохождения процедуры опознания. Мы с ними в контакте с самого утра. Сегодня вечером тело погибшей будет отправлено в Азербайджан, где она проживала в последнее время», – сообщили в Генконсульстве.

Теракт в Стамбуле произошел в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл беспорядочную стрельбу в ночном клубе Reina, в котором на момент нападения находились 500–600 человек. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения. По данным Daily Sabah, в результате теракта пострадали 65 человек.

Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». В своем заявлении боевики отметили, что нападавший совершил атаку на ночной клуб, в котором «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».

Нападавшему удалось скрыться с места преступления, его разыскивают турецкие спецслужбы и полиция. 2 января стало известно, что по делу о теракте были задержаны восемь человек.

Турецкое издание Hyrriet опубликовало фотографию предполагаемого террориста.

https://twitter.com/Hurriyet/status/815922867258982400

Ранее в полиции Турции заявили, что к теракту может быть причастен гражданин Киргизии или Узбекистана. Daily Sabah со ссылкой на турецкие власти пишет, что к атаке может быть причастен выходец из китайского Синьцзяня.