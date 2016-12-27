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Этап Кубка мира по сноуборду в двух дисциплинах, который должен был пройти в Казани 24–26 февраля, отменили из-за финансовых проблем. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Как уточняется в сообщении, отменены соревнования по дисциплинам кросс и параллельный гигантский слалом.

Сейчас FIS совместно с Федерацией сноуборда России ищут альтернативное место проведения этапа Кубка мира в те же сроки. Как отмечается в сообщении, рассматриваются различные варианты, расположенные в России.

22 декабря Россия заявила об отказе от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Двое спортсменов были отстранены от соревнований их имена не называются. Позже вице-премьер Виталий Мутко назвал отказ России от соревнований принудительным.

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило вторую часть доклада о допинге в России. В нем утверждается, что допинг в России поддерживается на государственном уровне. Москва существование в стране системы по сокрытию допинг-проб отрицает.

Во второй части доклада также говорится, что 12 медалистов Олимпиады в Сочи в 2014 году могли принимать запрещенные преппараты.