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SpaceX установила причину взрыва ракеты Falcon 9, происшедшего 1 сентября 2016 года во время испытаний двигателей и повлекшего за собой потерю спутника связи Amos-6. Об этом сказано в официальном сообщении компании.

Ученые пришли к выводу, что один из трёх композитных резервуаров высокого давления (COPV), находящийся во второй ступени ракеты (внутри бака с жидким кислородом), вышел из строя. К взрыву привело накопление кислорода на внешней поверхности COPV, в результате чего резервуар загорелся.

Компания пояснила, что Falcon 9 использует COPV для хранения холодного гелия, который необходим для поддержания давления в ракете. Исследователи установили, что гелий, загруженный в резервуар, был до такой степени холодный, что способствовал созданию твердого кислорода, что, по мнению SpaceX, и привело к возгоранию.

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Кроме того, SpaceX сообщила о возобновлении испытаний: Falcon 9 запустят 8 января с базы Ванденберг ВВС США, расположенной в Калифорнии.

Ракета Falcon 9 взорвалась на пусковой площадке на мысе Канаверал во Флориде. Она должна была стартовать 3 сентября 2016 года с израильским спутником связи Amos-6, который предназначался для улучшения доступа к интернету в Африке.

Изначально компания объясняла взрыв «аномалией», после SpaceX заподозрила конкурирующую с ней компанию ULA в причастности к аварии. основывая свои предположения на анализе видеозаписей с места испытаний. Эксперты обнаружили подозрительную тень и белое пятно на крыше компании ULA, чей офис располагается примерно в двух километрах от пусковой платформы SpaceX. Управления специальных расследований ВВС США эту версию не подтвердило.

Для расследования инцидента была создана комиссия, куда вошли представители ВВС США, Национального совета по безопасности на транспорте и NASA. Они проанализировали около трех тысяч видеозаписей, особое внимание уделяя 93-миллисекундному интервалу от «первых признаков аномальных показателей до потери второй ступени».