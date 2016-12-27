2 января, 22:38

Прокуратура Германии задержала мигранта из Сирии, подозреваемого в причастности к теракту на рождественской ярмарке в Берлине. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о 38-летнем стороннике «Исламского государства», который приехал в Германию в 2014 году.

«Он подозревается в том, что в декабре 2016 года позвонил по телефону из Саарбрюккена и попросил €180 тысяч у контактного лица в Сирии на покупку грузовиков, в которые он заложил бы взрывчатку и затем въехал в толпу», – сказал прокурор Кристофер Ребмен.

По словам представителя правоохранительных органов, сам задержанный не отрицает причастности к террористической группировке, но при это заявляет, что не имеет отношения к теракту в Берлине. Подозреваемый пояснил, что хотел обмануть ИГИЛ, и на полученные деньги вернуться в Сирию, чтобы поддержать свою семью.

Грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке 19 декабря, в результате чего погибли 12 человек, 48 получили ранения. Нападавшим оказался выходец из Туниса Анис Амри 1992 года рождения, который был застрелен полицией Милана в ночь на 23 декабря. Позже в Тунисе задержали племянника Амри, который признался, что общался с дядей через секретный чат телеграма, чтобы избежать наблюдения.

Прокуратура Германии признала случившееся терактом. «Исламское государство», заявившее о своей причастности к теракту, 23 декабря опубликовало видео, где Амри обещает отомстить за смерти мусульман от бомбардировок.