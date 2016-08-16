2 января, 23:38

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что представленные спецслужбами данные о хакерских атаках, предположительно совершенных со стороны России, не свидетельствуют о вмешательстве Москвы в американские президентские выборы. Об этом в эфире Fox News сообщал выдвинутый на пост пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер

«Похоже, что у разведки нет убедительных доказательств», – сказал представитель команды Трампа.

Спайсер пояснил, что в докладе речь идет именно о взломе систем, а это «абсолютно другая история», поэтому «никаких доказательств того, что они (русские) действительно повлияли на выборы не существует». Он добавил, что команда Трампа ждет «окончательного доклада», где конкретно будет сказано о вмешательстве Москвы в президентские выборы США.

Ранее избранный президент США усомнился в причастности властей России к кибератакам на серверы Демократической партии. «Я также знаю вещи, которые другие люди не знают, и поэтому мы не можем быть уверены (в причастности России к взлому)», – говорил Трамп.

29 декабря Белый дом ввел санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в выборы с помощью кибератак, контролируемых Кремлем. В списке оказались шесть человек и пять российских организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Президент США Барак Обама также распорядился выслать из страны 35 дипломатов, 1 января они вылетели из Вашингтона в Москвы.

В МИД РФ в качестве ответной меры предлагали выслать из России нескольких американских дипломатов, но президент РФ Владимир Путин эту идею не поддержал. Трамп это решение назвал «отличным шагом».