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Полиция допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого подозревают в получении подарков и «других выгод» от бизнесменов. Об этом пишет The Jerusalem Post.

По информации издания, допрос проходил в резиденции Нетаньяху в центре Иерусалима в течение трех часов.

«Действия премьера представляют собой нарушение его обязанностей по сохранению общественного доверия», – пояснила газета.

Речь идет о неправильном оформлении премьер-министром полученных подарков от израильского и иностранного предпринимателей на сотни тысяч шекелей (десятки тысяч долларов). Сам Нетаньяху не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху стал фигурантом двух уголовных дел – «основного» и «второстепенного», отмечала The Jerusalem Post. Допрос 2 января состоялся в рамках второго дела. Его результаты, как ожидали в правоохранительных органов, помогут раскрыть детали первого дела, «которое вызывает куда более серьезные подозрения».

До этого полиция допросила всех остальных подозреваемых. При этом друг премьер-министра, предприниматель Рон Лаудер подтвердил, что делал Нетаньяху различные подарки и оплатил поездку его сына за границу.