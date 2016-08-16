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У следствия нет доказательств, что экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев знал о том, что в передаваемом ему чемодане находятся деньги. Об этом «Росбалту» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По версии защиты, Улюкаев отправился 14 ноября 2016 года в офис «Роснефти» после приглашения главы корпорации Игоря Сечина.

«Причем прибыл он туда не за деньгами для решения проблем по “Башнефти” (как полагает следствие), а для обсуждения этих проблем», – отметило издание.

В офисе вместо Сечина переговоры с экс-главой Минэкономразвития провел один из топ-менеджеров «Роснефти», который передал Улюкаеву чемодан, о содержании которого бывший министр экономического развития не знал. Источник подчеркнул, что Улюкаев полагал, что он получил материалы по сделке о покупке «Роснефтью» «Башнефти», которые могли бы ускорить работу МЭР.

«Экс-министр считает, что в офисе нефтяной компании имела место провокация», – сказал собеседник.

Защитники Улюкаева также считают, что в ходе задержания были нарушены его права, так допрос осуществлялся без присутствия адвоката, которого к экс-министру допустили спустя 16 часов после задержания. В СК эту ситуацию объяснили тем, что в данный период времени ФСБ совместно с Улюкаевым проводили законные мероприятия, который «не ограничивали его свободу передвижения».

По информации собеседника издания, вина Улюкаева в суде доказана, в частности, на основе показаний свидетелей и записей телефонных переговоров. Одной из главных улик против экс-министра «Росбалту» назвал запись разговора с главой одного из государственных банков, на которой Улюкаев жалуется, что он и его сотрудники «не получают денежной благодарности за работу по созданию материально-технического обоснования для сделки по покупке “Роснефтью” “Башнефти” и грозит в дальнейшем чинить препятствия в реализации данной сделки». Собеседник обещает обсудить эту ситуацию с «Игорем Ивановичем».

Источник добавил, что так как в деле много материалов оперативной работы, судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

При этом по версии следствия, экс-министр потребовал от представителя «Роснефти» взятку в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации госпакета «Башнефти». При получении взятки его задержали с поличным.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что не знает версию экс-главы Минэкономразвития о его уголовном деле.

Заметка дополняется.