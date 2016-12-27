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Как минимум десять сирийских оппозиционных группировок объявили о прекращении подготовки к переговорам в Астане, запланированным на конец января 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

По их словам, причиной для принятия такого решения стало несоблюдение режима прекращения огня со стороны Дамаска. Агентство отметило, что подготовка приостановлена до тех пор, пока правительственные войска и их союзник не будут соблюдать договоренности, достигнутые при помощи России и Турции.

Москва и Анкара согласовали план перемирия в Сирии 28 декабря. Официально его детали не раскрывались, но Reuters узнало, что Москва и Анкара договорились разделить Сирию на зоны влияния. По их предположениям, президент Сирии Башар Асад останется у власти до следующих выборов, а позже его сменит «менее противоречивый» кандидат. Отмечалось, что если договоренности будут выполнены, сирийские власти и оппозиция начнут переговоры по урегулированию конфликта в Астане.

Согласно плану, режим прекращения огня наступил с полуночи 30 декабря и был нарушен менее чем через два часа после начала. По данным Syrian Observatory for Human Rights, повстанцы предприняли атаку на позиции правительственных войск в провинции Хама. Оппозиция, в свою очередь, обвинила сирийскую армию в артиллерийском обстреле двух поселков в провинции Идлиб.