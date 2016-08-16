07:09

Полиция Турции арестовала 12 человек, подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам вице-премьера Турции Нумана Куртулмуша, у правоохранительных органов есть отпечатки пальцев и описание внешности нападавшего.

«Мы надеемся не только найти террориста, но и установить его связи и людей, которые оказывали ему поддержку снаружи и внутри клуба», – сказал вице-премьер.

При этом по информации Аssociated Press, вечером 2 января отряд специального назначения правоохранительных органов Турции провел спецоперацию по задержанию подозреваемых в одном из домов района Зейтинбурну. Операция закончилась безрезультатно.

Ранее сообщалось, что полиция задержала восемь человек, предположительно, причастных к теракту. Отмечалось также, нападавшим может быть гражданин Узбекистана или Киргизии, которому удалось скрыться. По данным правоохранителей, он является сторонником террористической группировки «Исламское государство».

Теракт произошел в ночном клубе Reina. Вооруженный мужчина ворвался в заведение и открыл стрельбу по посетителям, в результате чего погибли 39 человек, в том числе одна россиянка, более 60 человек получили ранения.

О причастности к атаке объявило ИГИЛ. Отмечалось, что нападавший совершил атаку в одном из самых известных ночных клубов, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».