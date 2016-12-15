10:33

Стоимость нефти марки Brent превысила $57 в ходе торгов на лондонской бирже ICE. На максимуме она стоила $57,29 за баррель с поставкой в марте, это на 0,81% больше уровня закрытия торгов 30 декабря – последнего дня работы биржи в 2016 году.

По оценкам Bloomberg, цена на нефть растет на фоне снижения нефтедобычи Кувейтом.

При этом курс доллара к рублю за первую минуту торгов на Московской бирже упал на 30 копеек и составил 60,97 рубля, а курс евро на 10:09 мск составил 63,98 рублей, опустившись на 55 копеек. «Интерфакс» связывает рост рубля с увеличением стоимости нефти, цена на которую растет в ожидании сокращения добычи нефти крупнейшими странами-производителями.

Заметка дополняется.