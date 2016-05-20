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Крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат поход в Средиземном море в январе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированного собеседника.

«Ожидается, что в январе “Адмирал Кузнецов” и “Петр Великий” завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», – рассказал источник агентства.

Крейсеры вернутся в Североморск, где расположена основная база Северного флота России.

В конце декабря президент России Владимир Путин согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу сократить группировку российских войск в Сирии.Тогда же сообщалось, что между сторонами конфликта в Сирии были достигнуты договоренности о прекращении огня и начале мирных переговоров.

Перемирие в Сирии начало действовать в ночь на 30 декабря, но сообщалось, что оно было нарушено спустя два часа после начала. По информации правозащитников, перемирие нарушили повстанцы, а по словам оппозиции, атаку совершили правительственные войска Сирии.

3 января часть оппозиционных группировок в Сирии приостановила подготовку к мирным переговорам. Причиной для этого стали многократные нарушения перемирия правительственными войсками.