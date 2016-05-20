13:24

Цена на нефть марки Brent достигла $58,34 за баррель. Это произошло впервые с ноября 2015 года.

Котировки WTI достигли $55,24 за баррель, цена на нефть этой марки в последний раз превышала $55 в июле 2015 года. Февральский фьючерс WTI таким образом вырос на 2,32%.

Рост цен произошел после снижения уровня нефтедобычи в Кувейте и Омане.

Доллар на Московской бирже в 13:43 мск стоил 60,67 рублей, а евро 63,11 рубля.

Ранее в ходе первых торгов на Московской бирже индекс ММВБ обновил исторический максимум и достиг 2258,77 пункта.

Заметка дополняется.