14:05

Турецкие полицейские идентифицировали террориста, который подозревается в расстреле посетителей стамбульского клуба Reina в ночь на первое января. Об этом было сказано в эфире турецкого телеканала TRT World, сообщает «Новая газета».

Полиция считает, что теракт совершил гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Указывается, что он родился в 1988 году, а заграничный паспорт получил незадолго до теракта – в октябре. Информацию о том, что паспорт принадлежит террористу, телеканалу подтвердили турецкие чиновники.

https://twitter.com/michaelh992/status/816214235894181889

В пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии заявили, что проверяют информацию о причастности гражданина республики к теракту в ночном клубе в Стамбуле. «Направлен запрос властям Турции», – говорится в заявлении. Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире турецкого телеканала CNN Turk ранее было показано видео с предполагаемым террористом на стамбульской площади Таксим. Предполагается, что оно было снято перед терактом.

Собеседники Reuters сообщали, что террорист мог проходить подготовку в Сирии или участвовать в боевых действиях. «Нападавший имел опыт ведения боя», – заявил источник агентства.

По данным Daily Sabah, террориста не удалось поймать после спецоперации, которая прошла ночью. Полиции однако удалось задержать 12 человек, которые могли быть причастны к теракту.

Теракт произошел в ночном клубе Reina в ночь с 31 декабря на первое января. Вооруженный мужчина ворвался в заведение и открыл стрельбу. В результате атаки погибли 39 человек, в том числе одна россиянка, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за случившееся на себя взяло «Исламское государство». В заявлении группировки отмечалось, что террорист совершил нападение на место, где «христиане отмечали свой вероотступнический праздник».