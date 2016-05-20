14:56

Федерация бобслея России назвала имена отстраненных от международных соревнований российских скелетонистов, передает ТАСС.

От соревнований до 19 января отстранен золотой медалист Олимпиады в Сочи Александр Третьяков, бронзовый призер Елена Никитина, а также Ольга Потылицына и Мария Орлова.

В конце декабря Международная федерация бобслея и скелетона отстранила четверых российских спортсменов, однако имена не назывались. В Федерации бобслея России заявили, что не согласны с таким решением и готовы принять ответные меры.

23 декабря Международный Олимпийский комитет начал расследование в отношении 28 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в России.

Вторая часть доклада ВАДА была опубликована в начале декабря. В нем утверждалось, что 12 медалистов Олимпийских игр в Сочи принимали допинг, а всего в махинациях с допинг-пробами были замешаны более тысячи спортсменов.