15:25

Избранный президент США Дональд Трамп предложит Роберта Лайтхайзера на пост торгового представителя США. Об этом сообщила переходная команда Трампа, передает Reuters.

Лайтхайзер занимал пост заместителя торгового представителя при 40-м президенте США Рональде Рейгане. В заявлении команды Трампа отмечается, что он сыграл важную роль при формировании торговой политики страны и заключении международных соглашений.

По данным «Интерфакса», Лайтхайзер – ярый критик Китая. Он поддерживает инициативы введения высоких торговых пошлин на импортную продукцию и выступает за ограничение торговли с Китаем и Мексикой.

Ранее Трамп объявил о планах назначить главу нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. После этого в Кремле признали, что у президента России Владимира Путина «хорошие отношения» с будущим госсекретарем.

Избранный президент также выбрал министром торговли миллиардера Уилбура Росса, а на пост помощника президента по экономической политике главу Goldman Sachs Гэри Коэна. Министерство национальной безопасности при Трампе возглавит генерал Джон Келли.