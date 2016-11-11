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Жена подозреваемого в теракте в стамбульском клубе задержана в Турции. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что они приехали в Стамбул из Киргизии 20 ноября с двумя детьми. Двумя днями позже они отправились в город Конья, где сняли квартиру на три месяца.

29 декабря предполагаемый террорист отправился в Стамбул, при этом его жена сказала, что не знала о планах мужа и его связях с «Исламским государством». «Я узнала о нападении из новостей», – заявила она.

Ранее СМИ сообщали, что в совершении теракта подозревается гражданин Киргизии Яхья Машрапов. После этого Машрапов заявил о том, что не был в Турции в момент теракта. После допроса турецкими и киргизскими полицейскими его отпустили.

СМИ до этого опубликовали видео с подозреваемым в теракте, которое он сам снял на площади Таксим в Стамбуле. Полицейские полагали, что оно было сделано перед терактом.

Сообщалось, что во время ночной спецоперации террориста поймать не удалось, но были арестованы 12 человек, которые могут иметь к нему отношение. Также в разное время сообщалось о еще 10 задержанных.

Теракт в ночном клубе Reina произошел в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина ворвался в заведение и открыл стрельбу, в результате чего погибли 39 человек, более 60 получили ранения. Среди погибших была россиянка.

Ответственность за произошедшее на себя взяло «Исламское государство». Эксперты, опрошенные Reuters, сообщили, что террорист, скорее всего, имел военную подготовку.