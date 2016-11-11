17:35

Посол Великобритании в ЕС Иван Роджерс подал в отставку. Об этом сообщает The Financial Times.

Роджерс не назвал причин своего поступка. Сообщается, что он должен был сыграть ключевую роль в переговорах с Евросоюзом по Brexit.

Иван Роджерс был одним из консультантов премьер-министра Терезы Мэй по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза. По данным издания, в последние месяцы взгляды Роджерса стали расходится с другими чиновниками. В частности, неодобрение вызвали слова посла о том, что подписание соглашения о свободной торговле с ЕС может затянуться до середины 2020-х годов, поясняет газета.

Переговоры Великобритании и Евросоюза по Brexit должны были начаться спустя несколько месяцев, уточняет издание.

Собеседники Guardian уверены, что его отставка не повлияет на переговоры по выходу Великобритании из ЕС. На его место придет посол, который в большей степени поддерживает Brexit. При этом по мнению других чиновников, уход Роджерса может иметь разрушительное значение для переговоров.

Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоялся в июне 2016 года, больше половины проголосовавших высказались за выход из объединения. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон, сторонником которого был Роджерс, подал в отставку. Его место заняла Тереза Мэй.