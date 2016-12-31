3 января, 23:23

Данные о российском после в Турции Андрее Карлове собирались за два месяца до его убийства. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на результаты расследования.

Эксперты изучили запросы с компьютера бывшего соседа по комнате убийцы Мевлюты Мерты Алтынташа и обнаружили, что поиски информации о российском дипломате проводились еще в октябре. В том числе пользователь смотрел видеозаписи с участием Карлова.

Кто именно искал информацию о после, не уточняется. Следствие выясняет, с кем в это время встречался Алтынташ.

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит вечером 19 декабря на открытии выставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавшего застрелили сотрудники правоохранительных органов.

МВД Турции назвало убийство российского посла спланированным. Следствие считает, что Алтынташ был связан с террористическим течением Фетуллаха Гюлена.

Суд Анкары временно запретил местным СМИ освещать убийство российского дипломата до окончания официального расследования. По последним данным, по делу задержаны девять человек.