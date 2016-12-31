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Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на три месяца, передает агентство Reuters.

Режим был впервые введен 21 июля 2016 года после попытки государственного переворота в Турции. Спустя три месяца он был продлен.Такая мера позволяет президенту страны Реджепу Эрдогану принимать новые законы и при необходимости ограничивать права и свободы без согласия парламента.

Мятеж турецких военных, начавшийся в ночь на 16 июля, был подавлен за сутки. В результате столкновений погибли 241 человек, около 2200 получили ранения. После этого в стране начались массовые задержания. Официально в Турции по подозрению в участии в перевороте были арестованы более 40 тысяч человек.

Анкара обвиняет в организации путча живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников. Прокуратура Турции запросила для него два пожизненных срока.

Власти страны также утверждают, что с течением Гюлена связан убийца российского посла Андрея Карлова. Как заявил Эрдоган, нападение на дипломата – это «провокация, которая нацелена на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией».