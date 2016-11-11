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Калининградский следственный отдел СКР проводит доследственную проверку по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), передает «Интерфакс».

Пассажирский самолет Airbus, летевший из Шереметьево в Калининград, при посадке выкатился за пределы ВПП. Предварительно, причиной этого могла стать поломка шасси.

На борту находились 167 пассажиров и семь членов экипажа. Источник агентства сообщает, что они покидали самолет по надувным трапам. За медицинской помощью обратилось три человека.