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Избранный американский президент Дональд Трамп сообщил о переносе доклада спецслужб о «вмешательстве» российских хакеров в выборы в США. Об этом он написал в своем твиттере.

«Возможно, нужно больше времени, чтобы подготовить дело. Это странно!», – отметил он.

Встреча президента с представителями разведки должна была состояться 3 или 4 января, отмечает агентство Reuters. Теперь брифинг перенесен на 6 января.

Ранее министерство внутренней безопасности США и ФБР опубликовали доклад «О вредоносной киберактивности России». В документе указано, что российские хакеры совершили две атаки на демократическую партию летом 2015 года и весной 2016 года. Трамп усомнился в убедительности доказательств, представленной разведкой. Его представитель также отмечал, что будущий президент ждет «окончательного доклада».

29 декабря США ввели санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в выборы с помощью хакерских атак. В списке оказались шесть человек и пять организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Из страны также были высланы 35 российских дипломатов.

В МИДе в качестве ответной меры предлагали выслать из Москвы и Санкт-Петербурга нескольких американских представителей, но президент России Владимир Путин эту идею отверг. Трамп назвал решение российского лидера «отличным шагом».