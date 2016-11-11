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Вооруженные люди, предположительно связанные с исламистами, атаковали тюрьму на юге Филиппин, передает Reuters.

Нападавшие открыли огонь по охране, в результате чего один сотрудник тюрьмы погиб, еще один ранен. По данным агентства, 158 заключенных бежали, еще четверо были пойманы.

«Нападение было хорошо спланировано, сбежавшие использовали простыни, чтобы выбраться», – сообщает представитель учреждения.

Сейчас проверяется, есть ли среди беглецов опасные преступники. Всего в тюрьме отбывали наказание 1511 человек.