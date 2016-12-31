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Генеральный директор ExxonMobil Рекс Тиллерсон разорвет все связи с нефтяной компанией в случае назначения на пост нового госсекретаря США. Таким образом он сможет избежать возможного конфликта интересов, сообщается в пресс-релизе ExxonMobil.

Если назначение Тиллерсона будет подтверждено, принадлежащие ему акции ExxonMobil будут переведены в независимый фонд. Речь идет о более 2 млн ценных бумаг, которые глава нефтяной компании должен был получить в течение 10 лет; как указывает Reuters, этот пакет оценивается примерно в $182 млн.

В случае, если Тиллерсон возглавит госдепартамент, он также продаст около 600 тысяч акций ExxonMobil, которыми владеет сейчас. Кроме того, бизнесмен откажется от причитающихся ему бонусов на $4,1 млн, которые должен был получить от компании в ближайшие три года.

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о планах назначить Тиллерсона на пост госсекретаря в середине декабря. После этого в Кремле признали, что у президента РФ Владимира Путина «хорошие отношения» с будущим главой Госдепа, однако указали, что симпатии Тиллерсона к России «отступят на второй план», если бизнесмена назначат на пост госсекретаря.