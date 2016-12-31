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Турецкая полиция задержала пятерых предполагаемых участников «Исламского государства», которые могут быть связаны с терактом в стамбульском ночном клубе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на государственное агентство Anadolu.

Отмечается, что подозреваемые задержаны 4 января в ходе операции в городе Измир. В Anadolu указывают, что полицейская операция еще не завершена.

3 января стало известно об аресте 12 человек (по другим данным, 14) по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле. Являются ли они сторонниками ИГИЛ, не уточнялось. Всего, по данным Anadolu, на 4 января задержаны 20 человек в рамках расследования.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Anadolu 4 января заявил, что личность исполнителя теракта установлена, передает Reuters. Имя террориста он не уточнил.

Ранее ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт в стамбульском ночном клубе Reina. В новогоднюю ночь в клуб ворвался неизвестный мужчина, который застрелил полицейского на входе и открыл стрельбу по посетителям. В результате погибли 39 человек, в том числе россиянка, а ранения получили более 60.

Открывший стрельбу в Reina до сих пор не задержан. Ранее СМИ сообщали, что в совершении теракта подозревается гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Однако сам он заявил, что не был в Турции в момент теракта, а спецслужбы Киргизии позднее подтвердили его непричастность к случившемуся.