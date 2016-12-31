11:26

Сайт WikiLeaks объявил награду $20 тысяч за информацию, которая поможет раскрыть пропажу документов в администрации президента США Барака Обамы. Об этом сообщается в твиттере WikiLeaks.

https://twitter.com/wikileaks/status/816459789559623680

В предыдущем твите WikiLeaks напомнил о пропаже из Национального архива США в 2009 году жесткого диска с электронной перепиской и другими документами администрации президента США Билла Клинтона. Объем предположительно похищенной информации составляет два терабайта.

В июле 2016 года WikiLeaks опубликовал почти десять тысяч электронных писем Национального комитета Демократической партии США, основная часть писем касается бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон. В избирательном штабе Клинтон тогда же связали публикации WikiLeaks с российскими хакерами.

Позднее власти США также обвинили Россию в причастности к кибератакам на сервера Демократической партии. Как заявил тогдашний президент США Барак Обама, у Вашингтона есть «четкие доказательства» причастности РФ к этим атакам, однако какие именно, он не уточнил. В свою очередь, в Кремле такие обвинения назвали «ерундой» и «смешной чушью».

29 декабря США ввели санкции против России из-за предполагаемого вмешательства в выборы с помощью хакерских атак. В списке оказались шесть человек и пять организаций, в том числе ГРУ и ФСБ. Из Соединенных Штатов также были высланы 35 российских дипломатов.