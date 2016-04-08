12:51

Американская компания Faraday Future представила на выставке в Лас-Вегасе беспилотный электромобиль FF91, который считается основным конкурентом Tesla. Об этом сообщает TechCrunch.

В компании утверждают, что FF91 может разгоняться до 60 миль (97 километров) в час за 2,39 секунды, что является лучшим результатом для любых выпускающихся сейчас электромобилей, указывает BBC News. Так, самая быстрая модель Tesla тратит на разгон 2,5 секунды.

https://www.youtube.com/watch?v=_x2eHZeSvQk

Во время презентации FF91 произошел сбой – автомобиль не смог с первого раза выполнить команду о самостоятельной парковке. Как пояснил The Verge вице-президент Faraday Future Ник Сэмпсон, помехи при прохождении сигнала автомобилю создала сложная конструкция крыши выставочного зала.

Планируется, что серийное производство FF91 начнется в 2018 году. Стоимость автомобиля в базовой комплектации не раскрывается; желающие предварительно заказать электрокар должны выплатить возмещаемый депозит $5 тысяч. Потенциальный пробег FF91 без подзарядки составляет 378 миль (605 километров).