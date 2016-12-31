13:19

Сотрудники полиции задержали шестерых активистов, проводивших акции в поддержку Ильдара Дадина около здания ФСИН России на Житной улице в Москве. Об этом в своем фейсбуке сообщил активист Сергей Ожич, также принимавший участие в акциях.

По его данным, были задержаны Елена Захарова, Мария Рябикова, Михаил Лашкевич, Павел Кузнецов, Татьяна Тарвит и Леонид Дуброво. Все они, по данным «ОВД-Инфо», были доставлены в ОВД «Якиманка».

Задержанные стояли в одиночных пикетах с плакатами «Где Ильдар Дадин?». Более месяца назад Дадин был этапирован из карельской колонии, и до сих пор его родным неизвестно, где он находится.

Ильдар Дадин в 2014 году был приговорен к трем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов; позднее срок был снижен до двух с половиной лет. Дадин содержался в ИК-7 в Сегеже. В ноябре он пожаловался на пытки и регулярные избиения в колонии, но во ФСИН позднее заявили, что в результате проверки информация о применении в отношении Дадина физической силы не подтвердилась.