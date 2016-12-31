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Резкий рост легальных продаж марихуаны в Северной Америке сравним с «бумом доткомов» (взлету интернет-рынка в 1990–2000 годах). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Arcview Market Research (AMR). Соответствующий доклад AMR будет опубликован в феврале.

По данным AMR, в 2016 году узаконенные продажи марихуаны в Северной Америке увеличились на 30% до $6,7 млрд, при этом в Колорадо, Орегоне и Вашингтоне они выросли на 62%. К 2021 году объем этого рынка, как ожидается, превысит $20,2 млрд, то есть ежегодный рост составит в среднем 25%.

Как указывает Forbes, темпы роста ВВП в эпоху доткомов составляли 22%. Таким образом, расширение легального рынка марихуаны будет более быстрым и значительным, чем дотком-бум.

В марте прошлого года издание Marijuana Business Daily оценивало экономический эффект от продажи марихуаны к 2020 году в $44 млрд ежегодно. Для сравнения, на тот момент аналогичный показатель оценивался в $14-$17 млрд.

Заметка дополняется.