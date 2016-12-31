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Международная коалиция во главе с США с 2012 года «методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения». Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал сделанные ранее заявления главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что Россия использует в сирийской операции тактику «выжженной земли». Конашенков добавил, что подобными словами США пытаются подстелить «соломки на будущее», так как им придется отвечать за свои действия в Сирии.

«Попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением “соломки на будущее” вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны», – указал представитель Минобороны.

Конашенков отметил, что вступившее в силу 30 декабря соглашение с сирийской оппозицией о перемирии и подготовке к переговорам в Астане заключалось Россией совместно с Ираном и Турцией «без нынешней администрации США, а точнее без ЦРУ». Между тем, по словам Конашенкова, США и коалиция не совершали удары по захваченным ИГИЛ нефтяным объектам.

«Удивительным образом под бомбардировки США и коалиции не попадали только уже захваченные ИГИЛ объекты нефтедобычи, позволявшие боевикам зарабатывать на незаконной продаже нефти десятки миллионов долларов ежемесячно и вербовать с их помощью в свои ряды наемников со всего мира», – заявил Конашенков (цитата по ТАСС).

Представитель Минобороны напомнил о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки американской авиацией в 1945 году, а также операций США в Лаосе и Вьетнаме в 1962–1971 годах, где применялись химические вещества, «действительно выжигавших там все живое». Конашенков указал, что за эти преступления никто в США так и не понес никакого наказания.

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