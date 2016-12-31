15:59

В калининградском аэропорту Храброво нет специальной техники, чтобы эвакуировать самолет «Аэрофлота» Airbus A320, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сломавшейся стойки шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах. Аналогичную информацию передает РИА Новости, также со ссылкой на источники.

«В других более технически оснащенных аэропортах процесс эвакуации самолета с подломленной стойкой шасси занимает от 40 минут до трех часов», – пояснил собеседник ТАСС.

Источник РИА Новости добавил, что в Храброво «должны прислать специальный кран». Собеседники обоих агентств пояснили, что именно из-за отсутствия спецтехники аэропорт Калининграда пока закрыт. Ранее предполагалось, что Храброво возобновит работу в 11:00 мск, а затем время начала работы было сдвинуто на 15:00 мск (14:00 местного времени).

Позднее стало известно, что вылет и прибытие самолетов в Храброво откладывается до 17:00 по местному времени (18:00 мск), так как сломавшийся А320 эвакуировать с места происшествия пока не удалось.

Планировалось, что будет задержано три рейса из Калининграда и перенесены еще четыре. Однако днем 4 января было задержано уже 18 рейсов.

Лайнер, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в ночь на 4 января. На борту находились 167 пассажиров и семь членов экипажа, после случившегося за медицинской помощью обратились три человека. Калининградский отдел Следственного комитета РФ начал доследственную проверку инцидента.