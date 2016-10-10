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Полиция Турции задержала 40 человек, которые предположительно являются участниками «Исламского государства» и причастны к теракту в ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает Dogan.

По данным агентства, среди задержанных – 20 детей (11 девочек и 9 мальчиков), в основном из Восточного Туркестана, Дагестана и Киргизии. По информации Reuters, всего по подозрению в причастности к теракту задержаны 20 человек – выходцев из Центральной Азии и Северной Африки.

Ранее сообщалось, что в ходе полицейской операции в Измире были задержаны 27 человек, в том числе члены семей, имевших связи с террористом, напавшим на стамбульский клуб. Совершивший нападение неизвестный до сих пор в розыске.

Следователи считают, что террорист до нападения на клуб в Стамбуле приехал в Конью (город в центральной Турции) с женой и двумя детьми. Члены семьи нападавшего также задержаны; они отрицают, что знали о его планах и о том, что он являлся сторонником ИГИЛ.

Ранее СМИ сообщали, что в совершении теракта подозревается гражданин Киргизии Яхья Машрапов. Однако сам он заявил, что не был в Турции в момент теракта, а спецслужбы Киргизии позднее подтвердили его непричастность к случившемуся. 4 января Машрапов сообщил «Интерфаксу», что требует от турецких СМИ опровергнуть ранее опубликованную ими информацию, порочащую его честь.

Теракт в ночном клубе Reina произошел в новогоднюю ночь. Неизвестный мужчина застрелил полицейского на входе, а затем начал стрелять по посетителям. В результате погибли 39 человек, в том числе россиянка, а ранения получили более 60. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 4 января заявил, что личность исполнителя теракта установлена, но его имя не будет раскрываться в интересах следствия.