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Ситуация в аэропорту Храброво, связанная с аварийной посадкой самолета «Аэрофлота», взята под контроль временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона.

«Со мной взлетную полосу инспектируют представители МЧС и генеральный директор аэропорта Александр Корытный. В процесс оперативно подключились коллеги с Балтфлота. Безусловно, виновных найдут, это прерогатива следствия, для нас главное – возобновить работу аэропорта», – заявил Алиханов.

Из-за сложностей с эвакуацией лайнера – по данным СМИ, в аэропорту не имеется соответствующей спецтехники – возобновление работы Храброво вновь было отложено – на этот раз до 19:00 мск (18:00 по местному времени). Изначально предполагалось, что аэропорт снова начнет функционировать утром 4 января. Из-за сложившейся ситуации были задержаны более десятка рейсов, около 1,5 тысячи человек ожидают в Храброво вылета.

Следственный комитет РФ уже возбудил дело в связи с ситуацией в калиниградском аэропорту. Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Сейчас следователи проводят допросы пассажиров и экипажа самолета, а также наземных служб аэропорта.

Лайнер Airbus A320, летевший из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку в ночь на 4 января, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы из-за сломавшейся стойки шасси. На борту находились более 170 человек. После посадки пассажиры были эвакуированы по надувным аварийным трапам, шестеро обратились за медицинской помощью.