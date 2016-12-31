19:23

Пригородный поезд сошел с рельсов в нью-йоркском районе Бруклин. Как сообщает CBC News, число пострадавших в результате достигло 103 человек.

В управлении пожарной охраны Нью-Йорка уточнили, что полученные пассажирами травмы не опасны для жизни. По словам губернатора города Эндрю Куомо, худшей травмой, пожалуй, является сломанная нога одной из пассажирок.

Куомо также пояснил, что поезд столкнулся с железнодорожным буфером, перед которым должен был затормозить. Причины произошедшего выясняются.

Инцидент произошел утром в час пик – в 8:20 по местному времени – на станции Атлантик-Терминал, на участке железной дороги Long Island Rail Road. В поезде находилось около 650 человек, уточняет New York Daily News.