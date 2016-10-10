Тим Барроу станет новым послом Великобритании в ЕС. Об этом сообщает Independent.
На этом посту Барроу заменит Ивана Роджерса, который подал в отставку 3 января.
Заметка дополняется.
Тим Барроу станет новым послом Великобритании в ЕС. Об этом сообщает Independent.
На этом посту Барроу заменит Ивана Роджерса, который подал в отставку 3 января.
Заметка дополняется.
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