22:10

Около одного из ресторанов Стамбула произошла стрельба. Об этом сообщает CNNturk.

По информации издания, нападавшие начали стрелять по припаркованному около ресторана автомобилю, в котором находился хозяин заведения.

Hurriet пишет о двух преступниках и добавляет, что им удалось скрыться на машине.

По данным Haberturk, ранения получили как минимум 3 человека. Телеканал называет происшествие «профессиональным вооруженным нападением».

1 января в Стамбуле ИГИЛ устроило теракт в ночном клубе, в результате которого погибли 39 человек, в том числе россиянка.