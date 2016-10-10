Около одного из ресторанов Стамбула произошла стрельба. Об этом сообщает CNNturk.
По информации издания, нападавшие начали стрелять по припаркованному около ресторана автомобилю, в котором находился хозяин заведения.
Hurriet пишет о двух преступниках и добавляет, что им удалось скрыться на машине.
По данным Haberturk, ранения получили как минимум 3 человека. Телеканал называет происшествие «профессиональным вооруженным нападением».
1 января в Стамбуле ИГИЛ устроило теракт в ночном клубе, в результате которого погибли 39 человек, в том числе россиянка.