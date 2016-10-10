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Точное местонахождение осужденного активиста Ильдара Дадина будет известно в «течение двух дней». Об этом в телефонном разговоре жене Дадина Анастасии Зотовой рассказал замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Максименко уточнил, что Дадина этапируют так долго, так как «его сняли с поезда в большом городе, чтоб в поезде он не встречал Новый год, завезли в СИЗО».

Он также добавил, что в СИЗО Дадин смог помыться и поесть.

Зотова на своей странице в Facebook пишет, что после звонка Максименко с ней связалась правозащитник Любовь Волкова из ОНК и сообщила, что Дадин находится в колонии номер пять Алтайского края.

Ранее 4 января в Москве отпустили пятерых задержанных за пикеты в поддержку Дадина. Они стояли в одиночных пикетах с плакатами «Где Ильдар Дадин?».

Ильдар Дадин более месяца назад был этапирован из карельской колонии в Сегеже, однако до сих пор его близкие не знают, где он находится. Ранее с просьбой к ФСИН сообщить местонахождение Дадина обратились писатели, правозащитники и журналисты, в том числе Людмила Улицкая, Лев Пономарев, Алексей Венедиктов, Виктор Шендерович и Сергей Пархоменко.

В 2014 году суд приговорил Дадина к трем годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов; позднее срок был снижен до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года активист пожаловался на пытки и регулярные избиения в колонии, однако ФСИН позднее заявила, что проверка не подтвердила применение к Дадину физической силы.

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