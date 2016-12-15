2 января источники «Росбалта» сообщили, что суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева пройдет в закрытом режиме. Когда начнется суд, неизвестно (вряд ли это будет скоро), пока Улюкаев до 15 января под домашним арестом. Собеседники агентства, которое считается рупором силовиков, убеждены, что вину бывшего мнистра удастся доказать, и он будет осужден. Но даже если сейчас весь процесс нацелен на вынесение обвинительного приговора, есть целый набор препятствий, которые могут помешать дать Улюкаеву реальный срок. Более того, это дело может оказаться собственной ловушкой для власти, долгие годы санкционировавшей коррупцию, а теперь допустившей сведение счетов через антикоррупционные «заказы».

Одна из главных проблем следствия – невнятность будущего обвинения. Причем дело вовсе не в том, что министру нечего предъявить (как мы хорошо знаем по делу ЮКОСа, было бы за что, а статья найдется): проблема в том, что каждый из вариантов «обвинения» неудобен в той или иной степени самой власти и даже главному инициатору дела – «Роснефти». Невозможность договориться об оптимальной обвинительной формуле и становится одним из факторов, затрудняющих раскрутку процесса и его превращения в показательный.